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Что делать, если песок попал в глаз? Советует врач-офтальмолог

11.07.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В знойное лето очень хочется прохлады. И многие, пытаясь убежать от жары, отправляются на пляж. Водные процедуры – не единственное здесь развлечение, рассказали в программе «Плюс-минус». Дети, например, очень любят играть с песком. Взрослые – в пляжный волейбол.

Что делать, если песок попал в глаз? Советует врач-офтальмолог

Зачастую такие безобидные занятия заканчиваются неприятно. Песок попадает в глаза и вызывает воспалительный процесс.

Чем помочь в этом случае, расскажет врач-офтальмолог.

Что делать, если песок попал в глаз? Советует врач-офтальмолог

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
Если в глаз попала песчинка, обязательно не трогать грязными руками, не пытаться достать. Обязательно глаз закрыть и как можно меньше травмировать. Если у вас есть вода на пляже, набрать ее в ладонь и промыть. Если все жалобы прошли, нет покраснений, нет болевого ощущения, нет рези, то вы можете дальше продолжать загорать. Если вы промыли и никто не увидел этого инородного тела, но у вас есть дискомфорт, беспокойство, то обязательно, конечно, посетить врача.

 
 
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В знойное лето очень хочется прохлады. И многие, пытаясь убежать от жары, отправляются на пляж. Водные процедуры – не единственное здесь развлечение, рассказали в...
 
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