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Что делать, если песок попал в глаз? Советует врач-офтальмолог
Источник материала: СТВ
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Зачастую такие безобидные занятия заканчиваются неприятно. Песок попадает в глаза и вызывает воспалительный процесс.
Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
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В знойное лето очень хочется прохлады. И многие, пытаясь убежать от жары, отправляются на пляж. Водные процедуры – не единственное здесь развлечение, рассказали в...
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