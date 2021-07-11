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Тема – «Купальская ночь». Конкурс-пленэр резьбы по дереву прошёл в Бобруйске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше 30 виртуозов резьбы по дереву соревновались в профессиональном мастерстве в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темой конкурса стала «Купальская ночь». Мастера вырезали свои скульптуры около недели.
В творческих состязаниях приняли участие не только белорусские умельцы, но и гости из Венгрии, Азербайджана и Украины.
Конкурс-пленэр «Перевоплощение дерева» прошел на берегу Березины.
Марина Овсяник, заместитель генерального директора предприятия «ФанДОК»:
Работы создавали из долговечного дуба. Уже скоро они украсят парки и скверы белорусских городов, часть останется в Бобруйске.
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Новости Беларуси. Больше 30 виртуозов резьбы по дереву соревновались в профессиональном мастерстве в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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