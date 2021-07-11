Зачем Лукашенко усиливает вооружение войск территориальной обороны

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Ставя задачу увеличить производство стрелкового оружия и боеприпасов для оснащения в первоочередном порядке войск территориальной обороны, Александр Лукашенко, очевидно, надеется создать из них еще одну опору своей власти — прежде всего в критической ситуации, когда не хватит сил армии и милиции, пишет Александр Алесин на Naviny.by .

Посещая недавно производственно-технический кластер «Устье» под Оршей, Лукашенко ознакомился с работой участков, выпускающих ряд видов вооружения и боеприпасов, в том числе стрелкового оружия и патронов к нему.

Можно предположить, что он решил лично убедиться в достоверности доклада о положении дел в военно-промышленном комплексе. Этот доклад ему представили 8 июня заместитель премьер-министра Юрий Назаров и председатель Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) Дмитрий Пантус.

Похоже, Лукашенко считает, что вопрос обеспечения не только армии, но и войск территориальной обороны современными вооружениями стоит очень остро. И перспективное стрелковое оружие является предметом особого внимания.

Главные требования, которые Лукашенко сегодня предъявляет руководству Госкомвоенпрома и директорам предприятий ВПК, — это локализация производства передовых образцов вооружения в Беларуси и увеличение их выпуска.

…Почему Лукашенко так озаботился увеличением выпуска современного стрелкового оружия предприятиями отечественного ВПК и хочет скорее оснастить им войска территориальной обороны?

Некоторые эксперты делают вывод, что эти войска, возглавляемые местными вертикальщиками, мыслятся в качестве дополнительной опоры власти на случай, если Минобороны и силовые ведомства окажутся не в состоянии выполнять свои функции.