Катамаран с 5 пассажирами опрокинулся на Нарочи

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере Нарочь опрокинулся катамаран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"10 июля в 13.05 поступило сообщение об опрокидывании пятиместного катамарана на озере Нарочь возле курортного поселка Нарочь Мядельского района Минской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками ОСВОД спасены трое мужчин 1986, 1991, 1992 годов рождения и две женщины 1985 года рождения. В медицинской помощи они не нуждались.-0-