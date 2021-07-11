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Россиянин обстрелял двух человек на базе отдыха
Источник материала: ОНТ
Правоохранителями Московской области (Россия) был задержан житель Москвы, которого подозревают в стрельбе из травматического оружия по людям. Об этом
Уточняется, что в Подмосковье на базе отдыха Бездедово произошел конфликт между тремя мужчинами. Один из них применил травматическое оружие. После этого двое участников инцидента обратились за помощью к медикам. Третий участник драки был задержан полицией – им оказался 47-летний москвич.
Проводится проверка.
Фото: Pixabay
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Правоохранителями Московской области (Россия) был задержан житель Москвы, которого подозревают в стрельбе из травматического оружия по людям. Об этом информирует...
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