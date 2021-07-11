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Что произойдет с организмом, если ежедневно подниматься по лестнице пешком? Результат поразит вас!
Источник материала: ОНТ
Ходьба по лестнице на свой этаж полезна для здоровья,
Он подчеркнул, что наибольшего эффекта можно достичь, если подниматься на высокие этажи регулярно. Лестница – бесплатная альтернатива тренажерному залу. К тому же она доступна постоянно вне зависимости от графика работы человека.
ФОТО: pixabay
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Ходьба по лестнице на свой этаж полезна для здоровья, рассказал РИА «Новости» тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин. Он подчеркнул, что...
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