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СМИ: мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна в Москве
Источник материала: ОНТ
На севере Москвы (Россия) под окнами жилого дома было обнаружено тело младенца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»,
По предварительным сведениям, мать погибшей девочки отвлеклась и оставила малышку в комнате с ее 13-летним братом, который страдает психическим заболеванием. Предположительно, мальчик с аутизмом выбросил маленькую сестру из окна.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Pixabay
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На севере Москвы (Россия) под окнами жилого дома было обнаружено тело младенца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти...
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