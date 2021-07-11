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СМИ: мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна в Москве

11.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна в Москве

На севере Москвы (Россия) под окнами жилого дома было обнаружено тело младенца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», информирует РИА «Новости».

По предварительным сведениям, мать погибшей девочки отвлеклась и оставила малышку в комнате с ее 13-летним братом, который страдает психическим заболеванием. Предположительно, мальчик с аутизмом выбросил маленькую сестру из окна.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Фото: Pixabay

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На севере Москвы (Россия) под окнами жилого дома было обнаружено тело младенца. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти...
 
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