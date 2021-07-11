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До +36℃! Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 июля
Источник материала: ОНТ
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 12 июля из-за жаркой погоды,
Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь днем по востоку Беларуси местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Слабый туман прогнозируется в отдельных районах в ночные и утренние часы.
Ночью температура воздуха составит +16℃…+22℃, местами +13℃…+15℃. Днем будет +29℃…+34℃, в некоторых районах до +35℃…+36℃.
ФОТО: pixabay
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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 12 июля из-за жаркой погоды, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. Ожидается переменная облачность без осадков....
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