До +36℃! Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 12 июля

Источник материала: ОНТ

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 12 июля из-за жаркой погоды, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

Ожидается переменная облачность без осадков. Лишь днем по востоку Беларуси местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Слабый туман прогнозируется в отдельных районах в ночные и утренние часы.

Ночью температура воздуха составит +16℃…+22℃, местами +13℃…+15℃. Днем будет +29℃…+34℃, в некоторых районах до +35℃…+36℃.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram