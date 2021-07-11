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Что есть в жару? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Овощи, фрукты и легкая пища – то, что лучше всего есть в жаркую погоду,
Кроме того, медик напомнила, что нужно регулярно проверять срок годности продуктов, поскольку в жару он сокращается.
В случае появления сильных симптомов отравления диетолог посоветовала обратиться за медпомощью.
ФОТО: pixabay
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Овощи, фрукты и легкая пища – то, что лучше всего есть в жаркую погоду, рассказала RT врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол. Кроме того, медик напомнила, что...
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