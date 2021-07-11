ЧП на стройке в Витебске – опрокинулась люлька с рабочими

Источник материала: ОНТ

Витебске – опрокинулась люлька с рабочими" class="one-news__figure-img">

В Витебске на строящемся доме опрокинулась люлька со строителями. На помощь пришли сотрудники МЧС .

ЧП произошло 10 июля. На строящемся 16-этажном жилом доме в Витебске опрокинулась строительная люлька. Из нее выпали двое рабочих. Они находились на козырьке второго этажа. Пострадавших сотрудники МЧС вынесли на носилках. Строителей госпитализировали.

ФОТО: МЧС

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