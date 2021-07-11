Правозащитник: «Цель — выгнать всех активных — никак не осуществится»

Источник материала: Салiдарнасць

Как долго будет длиться политический кризис в Беларуси, и когда репрессии пойдут на спад — прогнозы представителя правозащитной организации Human Constanta Алексея Козлюка и председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца.





Фото: Ulf Mauder / dpa / picture-alliance /

— Международное право не работает так, что сегодня у нас что-то случилось, назавтра пришли полицейские из-за границы и наказали диктатора — такого не бывает, — отметил в программе Пока свободны правозащитник Алексей Козлюк. — Эти процессы в международном праве, международных отношениях длятся годами.

…В первую очередь, все будет зависеть от того, что будет происходить внутри страны. Мы видим, что и политики, которые за границей, и правозащитники делают все возможное, чтобы пробудить международное право, и чтобы что-то делалось за рубежом, но напрямую это не будет влиять быстро на то, что происходит в стране.

Тут вопрос такой: или готовиться к тому, что политический кризис будет длиться годами, но ждать, что придет добрый полицейский из-за границы и наведет тут порядок, не приходится.

Правозащитник подчеркивает: события прошлого года показали, что политически активные люди имеют такую позицию не потому, что им нечего есть.

— А потому, что они хотят другого государства, которое будет основано на правах человека, на демократии, где они могут спать спокойно, зарабатывать деньги и растить детей. Эти люди съезжают.

Возможно, власти думают, что они съедут, и у нас тут будет тишина и спокойствие. Но сейчас можно работать из-за границы.

Что вы раньше слышали о диаспоре? Люди съезжали всегда, но, чтобы они были настолько активными в жизни страны, оказываясь за границей, такого, мне кажется, не было никогда. …Люди не уезжают навсегда. Они делают многое для страны.

Цель — выгнать всех активных — никак не осуществится. Мы видим большое давление на западные компании, которые сотрудничают с режимом, на компании, которые передают какие-то технологии режиму.

Диаспора много давит на правительства стран, в которых люди оказываются. И это более способствует демократическому движению.

Отвечая на вопрос, когда репрессии пойдут на спад, участник программы — руководитель БАЖ Андрей Бастунец предположил, что до середины августа все будет плохо, пока не закончится год после выборов, «пока не будет доложено, что все разбомбили».