В лесах за сутки заблудились три женщины

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах заблудились три женщины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

10 июля спасатели получили сообщения о заблудившихся в лесных массивах возле деревни Гулевичи Калинковичского района Гомельской области, возле города Ганцевичи Брестской области и возле деревни Партизанская Хойникского района Гомельской области трех женщинах 1969, 1988 и 1949 годов рождения соответственно. Все они спасены.-0-