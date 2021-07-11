Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

10 июля в 22.00 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Чепелево Слонимского района Гродненской области, принадлежащем гражданке 1924 года рождения.

На пожаре обнаружена погибшая внучка хозяйки 1969 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-