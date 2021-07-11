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В Слонимском районе при пожаре погибла женщина
Источник материала: БелТА
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
10 июля в 22.00 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Чепелево Слонимского района Гродненской области, принадлежащем гражданке 1924 года рождения.
На пожаре обнаружена погибшая внучка хозяйки 1969 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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На пожаре обнаружена погибшая внучка хозяйки 1969 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.
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