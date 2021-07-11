|
Папа Римский впервые появился на публике после перенесенной операции
Источник материала: Партизан
84-летний папа Римский Франциск в воскресенье, 11 июля, впервые появился на публике после перенесенной неделю назад операции на кишечнике. Свою еженедельную молитву понтифик прочитал с балкона римской больницы, где он продолжает послеоперационную реабилитацию. Это впервые с момента избрания Папой в 2013 году, когда Франциска не прочел воскресной молитвы из окна, выходящего на площадь Святого Петра.
Папа Римский читает молитву на балконе больницы во время своего первого выхода на публику после перенесенной операции. Рим, Италия, 11 июля 2021 года (Фото: REUTERS / Yara Nardi)
Как
В частности понтифик отметил,
"За эти дни, которые я провел в больнице, я еще раз убедился, как важно иметь хорошую систему здравоохранения, которая будет доступна для всех, как это существует в Италии и других странах", - сказал он.
"Служба охраны здоровья, которая является бесплатной и гарантирует хорошую услугу, доступную всем ... Это драгоценное благо не должно быть потеряно. Это должно сохраняться, и все должны быть приверженными к этому. Потому что это нужно всем...", - добавил Франциск.
Также на балкон с ним вышло несколько детей, которые являются пациентами в больнице. "Почему дети должны страдать - это [вопрос], которое трогает сердце", - отметил понтифик.
В речи он также призвал прекратить "виток насилия" на Гаити, где в среду было убито президента Жовенеля Моизу.
Издание отмечает, что время от времени в речи Папы было слышно одышки, а голос изредка был хриплым. "В молодости в родной Аргентине ему удалили часть легкого", - говорится в сообщении.
Люди на площади под больницей выкрикивали "Viva il Papa!" (Да здравствует Папа) и размахивал национальными флагами. Врачи и пациенты также наблюдали с других балконов.
4 июля, Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую клинику имени Джемелли, где ему провели операцию на кишечнике. Операция была плановой и прошла успешно.
Как сообщили в Ватикане в воскресенье, 11 июля, Папа продолжает нормальное восстановление в больнице, его анализы крови удовлетворительные.
Врачи сначала предполагали семидневное пребывание Папы в больнице, но никаких сведений о том, когда его выпишут нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
84-летний папа Римский Франциск в воскресенье, 11 июля, впервые появился на публике после перенесенной неделю назад операции на кишечнике. Свою еженедельную молитву...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)