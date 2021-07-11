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Полный запрет на посещение лесов ввели в 14 районах Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Температурный рекорд 60-летней давности побит в Беларуси 10 июля. Максимальные значения зафиксированы сразу на 11 метеостанциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жаркая погода сохранится и в ближайшие дни. На 12 июля синоптики объявили предпоследний уровень погодной опасности. Такие метеоусловия осложняют и пожароопасную ситуацию.
В 77 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов. Ограничения на посещение лесов ввели во всей Гродненской и Витебской областях, частях Минской и Гомельской. Полный запрет действует в 14 районах.
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Новости Беларуси. Температурный рекорд 60-летней давности побит в Беларуси 10 июля. Максимальные значения зафиксированы сразу на 11 метеостанциях, сообщили в...
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