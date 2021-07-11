На заводе возле военной базы США в Сирии прогремел мощный взрыв

Источник материала: СТВ

Новости Сирии. Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе, расположенном рядом с военной базой США. Информация о причинах, а также о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Накануне территория нефтегазового месторождения подверглась обстрелу.