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На заводе возле военной базы США в Сирии прогремел мощный взрыв
Источник материала: СТВ
Новости Сирии. Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе, расположенном рядом с военной базой США. Информация о причинах, а также о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Накануне территория нефтегазового месторождения подверглась обстрелу.
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Новости Сирии. Мощный взрыв прогремел на северо-востоке Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе,...
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