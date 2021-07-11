В Бобруйском районе работник МЧС нашел потерявшуюся в лесу 3-летнюю девочку

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе работник МЧС нашел потерявшуюся в лесу трехлетнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

11 июля в 11.21 спасателям поступило сообщение о пропаже ребенка 2018 года рождения в поселке Глуша Бобруйского района. По прибытии к месту вызова было установлено, что девочка около 10.30 вышла со двора дома и пропала.

Для проведения поисков были задействованы девять человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС привлекались четыре сотрудника и две единицы техники.

В 11.41 ребенка в лесу на расстоянии около 1 км от дома обнаружил спасатель. В медицинской помощи девочка не нуждалась.-0-