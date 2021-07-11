ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За сутки в Беларуси утонули четыре человека

11.07.2021 17:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули четверо мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

10 июля в 17.18 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме в Гомеле. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший 1992 года рождения.

В этот же день в 18.37 стало известно об утонувшем мужчине в водоеме возле агрогородка Морочь Клецкого района Минской области. Им оказался мужчина 1971 года рождения.

В 19.03 спасателям сообщили об утонувшем мужчине в Сеницком водохранилище возле агрогородка Сеница Минского района. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший 1982 года рождения.

В 20.02 стало известно об утонувшем мужчине 1970 года рождения в реке Лань возле деревни Гаврильчицы Солигорского района Минской области.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 июля в 17.18 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме в Гомеле. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший 1992 года рождения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ксёндз Вячаслаў Барок: святары павінныя даваць ацэнку ўсяму, што адбываецца ў Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by