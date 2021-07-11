Садовые домики можно будет перевести в жилые? Что еще могут изменить в законодательстве о СТ

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сообщает БЕЛТА. Особенно в пригородных городах, когда появится возможность проживать и регистрироваться в садоводческих товариществах. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь на круглом столе на тему «Совершенствование законодательства о деятельности садоводческих товариществ»,БЕЛТА.





На круглом столе обсуждались предлагаемые в рамках подготовленного Министерством экономики с учетом предложений депутатов проекта указа Президента «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ» новации, касающиеся предоставления гражданам возможности перевода садовых домиков в статус жилых домов, трансформации в перспективе садоводческих товариществ в населенные пункты, в том числе путем присоединения садоводческих товариществ к существующим населенным пунктам, а также предоставления возможности выхода отдельных членов из состава садовых товариществ (с сохранением обязанности участия в содержании и дальнейшем развитии инфраструктуры товарищества).





Юрий Чеботарь обратил внимание на возможность трансформации садоводческих товариществ в населенные пункты:





— Многие об этом сегодня говорят. Есть заинтересованность отдельных товариществ, чтобы перейти или присоединиться к действующим населенным пунктам. Еще актуальный вопрос — уплата членских взносов. Много здесь споров, разные мнения. Я думаю, сегодня мы обсудим все эти вопросы, примем решения, которые будут взвешенными и, самое главное, интересны и эффективны для населения.





Заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич рассказал, что актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно с учетом современных реалий.





— В настоящее время в Беларуси действуют около 5 тысяч садоводческих товариществ, объединяющих более 500 тысяч садоводов, и это очень большое количество. А если еще сюда добавить членов семей, то мы выйдем за цифру примерно в 1,5 миллиона.





По его словам, правовые отношения в садоводческих товариществах регулируются рядом нормативных актов, которые во многом носят устаревший характер и не решают целый ряд вопросов, возникающих на практике.





— Имеют место многочисленные и длящиеся годами конфликты с участием членов и руководства садоводческих товариществ, следствием которых нередко становятся противозаконные действия, обращения в органы внутренних дел, прокуратуры, местные органы власти и суды. Востребованным является решение вопросов, связанных с обеспечением возможности постоянной регистрации в садовых домах, если они соответствуют требованиям жилого помещения, созданием инфраструктуры, необходимой для обеспечения постоянного проживания граждан, обеспечением энергоснабжения с учетом современных требований и другие. Именно для урегулирования возникающих ситуаций депутатами было инициировано создание межведомственной рабочей группы, задачами которой было выявление узких мест в законодательстве, не позволяющих обеспечить эффективное функционирование садовых товариществ, обеспечение прав и законных интересов граждан, — отметил зампредседателя.