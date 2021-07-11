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Россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук выиграли Wimbledon в парном юниорском разряде

11.07.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Беларуси Кристина Дмитрук стали победительницами турнира Большого шлема Wimbledon в парном разряде среди юниоров.



В финале соревнования они нанесли поражение паре Софья Костулас (Бельгия)/Лаура Хиетаранта (Финляндия) - 6:1, 6:2.

Российско-белорусская пара была посеяна на турнире под первым номером, пишет interfax.by.
 
 
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Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Беларуси Кристина Дмитрук стали победительницами турнира Большого шлема Wimbledon в парном разряде среди...
 
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