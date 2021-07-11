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Фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд 2021» пройдет в «Дудтках» 24 и 25 июля

11.07.2021 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

24 и 25 июля на территории музейного комплекса «Дудутки» в 12-й раз пройдет международный фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд 2021».

Фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд 2021» пройдет в «Дудтках» 24 и 25 июля

Традиционно мероприятие будет посвящено военной и светской культуре, обычаям наших предков. Главным событием старейшего и крупнейшего в Беларуси фестиваля военно-исторической реконструкции станет воссоздание самой масштабной битвы средневековой Европы, состоявшейся 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского Ордена и союзников: Великого Княжества Литовского  и Королевства Польского.

В 2021 году в фестивале примут участие около 400 представителей клубов военно-исторической реконструкции. На протяжении двух фестивальных дней пройдут:

  • рыцарский турнир в пешем строю в формате «щит-меч»;
  • турнир алебардистов и копейщиков;
  • турнир лучников;
  • турнир рыцарских отрядов (бои «пятерок»);
  • массовые сражения — бугурты (штурм замка, битва на «мосту» и другие);
  • средневековые маневры;
  • «Битва Дворов»;
  • профбои по историческому средневековому бою;
  • конный турнир.

На фестивале 24 июля выступят фолк- и рок-коллективы из Беларуси Pawa, Nevrida, Yann Zhanchak, «Стокс», Aquamorta, а также легендарная российская группа «Мельница».

Во второй фестивальный день, 25 июля, перед гостями мероприятия развернется полноконтактный конный рыцарский турнир на цельнодеревянных копьях по правилам XV века. Во время поединков главная цель всадников — выбить противника из седла ударом длинного копья либо преломить копье о его щит.

На протяжении всего фестиваля будут работать мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, ярмарка «Город мастеров», интерактивные площадки.

Будут действовать мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, гончарные и кузнечные мастерские и многое другое.

 

 

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24 и 25 июля на территории музейного комплекса «Дудутки» в 12-й раз пройдет
 
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