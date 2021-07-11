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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МОТ призвал к жестким мерам против режима Лукашенко Без промедления восстановить полное уважение прав и свобод трудящихся.

Ссылаясь на «многочисленные обвинения в применении крайнего насилия для подавления мирных протестов и забастовок, а также на задержание, тюремное заключение и пытки рабочих, находящихся под стражей после президентских выборов в августе 2020 года», МОТ призывает правительство Беларуси:Без промедления восстановить полное уважение прав и свобод трудящихся.Гарантировать адекватную защиту или даже иммунитет от административного задержания должностным лицам профсоюзов при исполнении ими своих обязанностей или при осуществлении своих гражданских свобод (свобода слова, свобода собраний и т. д.).Принять меры для освобождения всех профсоюзных активистов, которые остаются под стражей, и снятия всех обвинений, связанных с участием в мирных акциях протеста.Воздерживаться от ареста, задержания или участия в насилии, запугивании или преследовании, включая судебное преследование, профсоюзных лидеров и членов, ведущих законную профсоюзную деятельность.Незамедлительно расследовать предполагаемые случаи запугивания или физического насилия с помощью независимого судебного расследования.МОТ также решительно осудила требование Лукашенко, объявленное на встрече с Михаилом Ордой, главой государственного псевдопрофсоюза Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ), о том, что все частные предприятия должны создавать профсоюзы в своих компаниях. или грозит ликвидация. Это не только вопиющее нарушение принципа свободы объединений, но также показывает, что подчиненные официальные профсоюзы существуют не для того, чтобы по-настоящему представлять трудящихся, но являются контролируемыми государством органами, которые Лукашенко использует также для наблюдения за рабочими, как и работодателями, в частном секторе.Выводы МОТ не только требуют от Беларуси четких действий по соблюдению международных прав человека, но и устанавливают моральный долг международного сообщества не бездействовать. Народ Беларуси проявляет большое мужество, продолжая мирные акции протеста. Более 30 000 человек арестованы, бесчисленное количество протестующих подвергается избиениям и пыткам, и каждый день людей преследует КГБ, их дома подвергаются обыскам, другие теряют работу или опасаются за безопасность своих семей.Ввиду продолжающихся репрессий в Беларуси, международной солидарности с народом и четкой политика по отношению к режиму необходимо одновременно принять следующие меры:Персональные санкции следует распространить на широкий круг высокопоставленных государственных чиновников в органах безопасности, судебной системе, средствах массовой информации, президентской администрации и правительстве.Кроме того, следует изучить все подходящие инструменты для усиления политического и экономического давления.Независимые СМИ, организации гражданского общества и профсоюзы в Беларуси или в изгнании нуждаются в небюрократической и щедрой поддержке.Границы ЕС должны быть открыты для людей, которые хотят или должны покинуть Беларусь по политическим причинам. Тем, кто больше не хочет жить при Лукашенко, нужно дать возможность учиться, исследовать или работать в Европе.