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Лукашенко подписал 73 закрытых указа за полгода
Источник материала: Партизан
За первое полугодие 2021 года принято 73 неопубликованных указа (указы с грифами, о помиловании), в том время как за аналогичный период прошлого года – только 29, подсчитал обозреватель Егор Лебедок.
В новости ТГ-канала БЕЛТА о «зачистке от радикально настроенных лиц» сообщается, что заместитель начальника следственного управления КГБ К. Бычек добавил: «Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента понесут ответственность».
Вот так, указ определяет виновных. Примечательно,
В открытом доступе указа нет. За полугодие принято 73 неопубликованных указа (указы с грифами, о помиловании), за аналогичный период 2020 г. принято 29. Вероятно, и здесь: приняли закрытый указ, по которому кто-то из оппонентов может быть виновен, при этом не зная такого указа и в чем можно провиниться.
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За первое полугодие 2021 года принято 73 неопубликованных указа (указы с грифами, о помиловании), в том время как за аналогичный период прошлого года – только 29,...
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