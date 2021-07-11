Лукашенко подписал 73 закрытых указа за полгода





В новости ТГ-канала БЕЛТА о «зачистке от радикально настроенных лиц» сообщается, что заместитель начальника следственного управления КГБ К. Бычек добавил: «Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента понесут ответственность».





пишет Беларуская праўда, что в новости на сайте БЕЛТА этой фразы нет, нет и в записи БТ. Или почистили или в ТГ кто-то сказал лишнее, пока во всяком случае. В прошлом году стало понятно, что они сначала делают что хотят, а потом выяснялось, что есть закрытый указ (например, о привлечении военных к разгону протестующих) или уже позже изменяли законодательство (об экстремизме и др.). Вот так, указ определяет виновных. Примечательно,Беларуская праўда, что в новости на сайте БЕЛТА этой фразы нет, нет и в записи БТ. Или почистили или в ТГ кто-то сказал лишнее, пока во всяком случае. В прошлом году стало понятно, что они сначала делают что хотят, а потом выяснялось, что есть закрытый указ (например, о привлечении военных к разгону протестующих) или уже позже изменяли законодательство (об экстремизме и др.).





В открытом доступе указа нет. За полугодие принято 73 неопубликованных указа (указы с грифами, о помиловании), за аналогичный период 2020 г. принято 29. Вероятно, и здесь: приняли закрытый указ, по которому кто-то из оппонентов может быть виновен, при этом не зная такого указа и в чем можно провиниться.