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Лукашенко подписал 73 закрытых указа за полгода

11.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За первое полугодие 2021 года принято 73 неопубликованных указа (указы с грифами, о помиловании), в том время как за аналогичный период прошлого года – только 29, подсчитал обозреватель Егор Лебедок.


В новости ТГ-канала БЕЛТА о «зачистке от радикально настроенных лиц» сообщается, что заместитель начальника следственного управления КГБ К. Бычек добавил: «Мы точно уже можем сказать, что виновные по новому указу президента понесут ответственность».

Вот так, указ определяет виновных. Примечательно, пишет Беларуская праўда, что в новости на сайте БЕЛТА этой фразы нет, нет и в записи БТ. Или почистили или в ТГ кто-то сказал лишнее, пока во всяком случае. В прошлом году стало понятно, что они сначала делают что хотят, а потом выяснялось, что есть закрытый указ (например, о привлечении военных к разгону протестующих) или уже позже изменяли законодательство (об экстремизме и др.).

В открытом доступе указа нет. За полугодие принято 73 неопубликованных указа (указы с грифами, о помиловании), за аналогичный период 2020 г. принято 29. Вероятно, и здесь: приняли закрытый указ, по которому кто-то из оппонентов может быть виновен, при этом не зная такого указа и в чем можно провиниться.
 
 
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За первое полугодие 2021 года принято 73 неопубликованных указа (указы с грифами, о помиловании), в том время как за аналогичный период прошлого года – только 29,...
 
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