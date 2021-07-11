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Хранилище "судного дня" для музыки строят на Шпицбергене
Источник материала: Партизан
Подземное хранилище для музыки появится на архипелаге Шпицберген через год, сообщается в телеграм-канале НИИ Арктики и Антарктики со ссылкой на данные зарубежных СМИ.
Здание расположится под снегом и скалой на глубине 1000 футов (0,3 км). Планируется, что его сдадут в эксплуатацию к началу 2022 года, и оно прослужит не менее тысячи лет.
"Для хранения и архивирования музыки будут использованы специальные технологии норвежской фирмы Piql, включая двоичное кодирование и QR-коды высокой плотности, записанные на прочной оптической плёнке", - отмечается в сообщении НИИ Арктики и Антарктики.
musicvault.jpegУточняется, что первым делом в хранилище разместят записи местных музыкальных стилей.
Между тем на Шпицбергене уже функционирует подобное хранилище - банк семян, в котором собраны образцы посадочного материала основные сельскохозяйственных культур со всего мира. Его здание находится на 120-метровой глубине в поселке Лонгйир (Норвегия) и позволяет хранить до 2,25 млрд семян. Образцы семян запечатаны в конверты, которые упакованы в пластиковые четырёхслойные пакеты и помещены в контейнеры; хранятся при температуре минус 18 градусов и в условиях ограниченного доступа кислорода, что замедляет их старение.
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Подземное хранилище для музыки появится на архипелаге Шпицберген через год, сообщается в телеграм-канале НИИ Арктики и Антарктики со ссылкой на данные зарубежных...
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