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Впервые в истории: в Германии объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак

11.07.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые в Германии хакерская атака привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Ангальт.


Фото: в Германии объявили ЧС из-за кибератаки (freepik.com)

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

В регионе серверы местной администрации не могут возобновить работу из-за атаки на компьютерную систему. В результате власти округа, население которого составляет около 157 тысяч человек, больше не могут проводить социальные выплаты.

"Мы практически полностью парализованы - и так будет продолжаться в течение ближайшей недели", - заявил представитель местных властей.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен для того, чтобы иметь возможность быстрее реагировать, объяснил представитель округа. Федеральное управление по информационной безопасности говорит, что его специалисты находятся на месте происшествия.

Специалисты подозревают, что здесь речь идет о случае шантажа. Обычно в таких случаях злоумышленники шифруют данные, которые дешифруют только после уплаты необходимой суммы.
 
 
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Впервые в Германии хакерская атака привела к объявлению режима чрезвычайной ситуации. Его ввели власти района Ангальт-Биттерфельд в федеральной земле...
 
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