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В 76 районах Беларуси введены ограничения и запреты на посещения лесов

11.07.2021 18:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 76 районах пяти областей Беларуси введены ограничения и запреты на посещения лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

В 76 районах Беларуси введены ограничения и запреты на посещения лесов

Ограничения пока не затронули лишь Брестскую область.

В Гродненской и Витебской областях посещать леса можно лишь в одном районе — Гродненском и Браславском, соответственно.

Больше всего «красных» районов в Могилевской области — запрет на посещение лесов введен в Круглянском, Шкловском, Горецком, Дрибинском Белыничском, Могилевском, Чаусском, Чериковском, Быховском и Славгородском районах.

В Минской области посещать леса можно лишь в трех районах — Копыльском, Логойском и Мядельском.

В Гомельской области посещение лесов ограничено в 11 районах — Брагинском, Буда-Кошелевском, Жлобинском, Калинковичском, Кормянском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском.

 

 

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В 76 районах пяти областей Беларуси введены ограничения и запреты на посещения лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного...
 
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