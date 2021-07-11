Источник материала: UDF



Фото: Ulf Mauder / dpa / picture-alliance /

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитник: «Цель — выгнать всех активных — никак не осуществится» В первую очередь, все будет зависеть от того, что будет происходить внутри страны.

— Международное право не работает так, что сегодня у нас что-то случилось, назавтра пришли полицейские из-за границы и наказали диктатора — такого не бывает, — отметил в программе Пока свободны правозащитник. — Эти процессы в международном праве, международных отношениях длятся годами.…В первую очередь, все будет зависеть от того, что будет происходить внутри страны. Мы видим, что и политики, которые за границей, и правозащитники делают все возможное, чтобы пробудить международное право, и чтобы что-то делалось за рубежом, но напрямую это не будет влиять быстро на то, что происходит в стране.Тут вопрос такой: или готовиться к тому, что политический кризис будет длиться годами, но ждать, что придет добрый полицейский из-за границы и наведет тут порядок, не приходится.Правозащитник подчеркивает: события прошлого года показали, что политически активные люди имеют такую позицию не потому, что им нечего есть.— А потому, что они хотят другого государства, которое будет основано на правах человека, на демократии, где они могут спать спокойно, зарабатывать деньги и растить детей. Эти люди съезжают.Возможно, власти думают, что они съедут, и у нас тут будет тишина и спокойствие. Но сейчас можно работать из-за границы.Что вы раньше слышали о диаспоре? Люди съезжали всегда, но, чтобы они были настолько активными в жизни страны, оказываясь за границей, такого, мне кажется, не было никогда. …Люди не уезжают навсегда. Они делают многое для страны.Цель — выгнать всех активных — никак не осуществится. Мы видим большое давление на западные компании, которые сотрудничают с режимом, на компании, которые передают какие-то технологии режиму.Диаспора много давит на правительства стран, в которых люди оказываются. И это более способствует демократическому движению.Отвечая на вопрос, когда репрессии пойдут на спад, участник программы — руководитель БАЖпредположил, что до середины августа все будет плохо, пока не закончится год после выборов, «пока не будет доложено, что все разбомбили».