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Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном поднялся в небо

11.07.2021 18:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет-носитель Eve с космолетом Unity-22 компании Virgin Galactic в воскресенье поднялся в небо с космопорта Америка в штате Нью-Мексико, чтобы совершить суборбитальный испытательный полет с экипажем. Об этом сообщает ТАСС.

В полете принимает участие миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Самолет-носитель Eve, названный так в честь его матери Иветт Брэнсон, оторвался от взлетно-посадочной полосы в 10:40 по времени Восточного побережья США (17:40 мск). Ожидается, что он поднимется на высоту около 15 км, после чего космический аппарат отделится от носителя и отправится в суборбитальное пространство на высоту 100 км, где экипаж корабля на несколько минут сможет ощутить невесомость. После этого космолет вернется на Землю и произведет посадку в космопорте Америка.

На борту Unity-22, помимо Брэнсона, находятся пять сотрудников Virgin Galactic - пилоты-испытатели Дэйв Макай и Майкл Мазуччи, ответственная за исследования Сириша Бандла, ведущий инженер компании Колин Беннет и глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Полет Virgin Galactic опередил на 9 дней аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin. 7 июня американский миллиардер, владелец компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard. Также с ними в космос отправится пока не названный человек, выигравший билет на аукционе за 28 млн долларов, и 82-летняя американка Уэлли Фанк, которая в 1960-е годы была самой молодой выпускницей космической программы для женщин.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В полете принимает участие миллиардер, председатель правления компании Virgin Group Ричард Брэнсон. Самолет-носитель Eve, названный так в честь его матери Иветт Брэнсон,...
 
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