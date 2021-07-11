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Задержанные сотрудники "Нашей Нивы" остаются в заключении

11.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанные в четверг сотрудники издания "Наша нива" не вышли из СИЗО по истечении 72 часов ареста, сообщает редакция.



"С момента задержания Егора Мартиновича, Андрея Дынько, Андрея Скурко и Ольги Ракович прошло 72 часа, однако сотрудников "Нашей Нивы" не отпустили", - говорится в Telegram-канале издания.

"Ни адвокатам, ни родственникам следователи ничего не сообщили", - добавили в редакции.

Напомним, 8 июля они были задержаны и доставлены в следственный изолятор на улице Окрестина после допроса. Они являются подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
 
 
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Задержанные в четверг сотрудники издания "Наша нива" не вышли из СИЗО по истечении 72 часов ареста, сообщает редакция.
 
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