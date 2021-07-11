







"С момента задержания Егора Мартиновича, Андрея Дынько, Андрея Скурко и Ольги Ракович прошло 72 часа, однако сотрудников "Нашей Нивы" не отпустили", - говорится в Telegram-канале издания.





"Ни адвокатам, ни родственникам следователи ничего не сообщили", - добавили в редакции.





Напомним, 8 июля они были задержаны и доставлены в следственный изолятор на улице Окрестина после допроса. Они являются подозреваемыми по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).



