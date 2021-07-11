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Дом депутата Гайдукевича забросали коктейлями Молотова

11.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам парламентария, две бутылки не взорвались. Вокруг места преступления установлено много камер, материалы с них сейчас изучают следователи.



На дом депутата белорусского парламента Олега Гайдукевича минувшей ночью напали неизвестные, они использовали несколько бутылок с зажигательной смесью, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Парламентарий написал, пишет Sputnik, что все случилось в три часа ночи. В дом, где живут его супруга и несовершеннолетние дети, неизвестные кинули три бутылки с зажигательной смесью.

"После того как первая бутылка взорвалась, сосед выскочил на улицу, успел заметить и машину, и нападавшего. По счастливой случайности никто не пострадал. 

Убежден, мы найдем виновных", – написал Гайдукевич.

Он признался корреспонденту Sputnik, что написал заявление в милицию и сказал, что никого никогда не боялся и не боится.

"Это трусы, которые, прячась ночью, угрожают детям маленьким. Повторюсь, что по счастливой случайности никто не пострадал – только нос у кота обгорел", – уточнил депутат.

По словам Гайдукевича, сначала загорелась стоянка, дом не зажегся, поскольку две бутылки так и не сработали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются свидетели.

"Уже многое установили, и я думаю, что мы найдем тех, кто это совершил... 

Убежден, что эти действия связаны с моими политическими взглядами", – добавил он.

Кто такой Олег Гайдукевич?


Олег Гайдукевич – белорусский политический и общественный деятель, депутат нижней палаты парламента, заместитель председателя комиссии Палаты представителей по международным делам. Является также председателем Либерально-демократической партии Беларуси.

После президентских выборов 2020 года выступал в СМИ в защиту режима Лукашенко, открыто осуждал действия оппозиции. Массовые протесты против фальсификации выборов и насилия правоохранительных органов в отношении несогласных назвал "попыткой государственного переворота". Также Олег Гайдукевич критиковал введение международных санкций и призвал к уголовной ответственности за призывы к санкциям.
 
 
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По словам парламентария, две бутылки не взорвались. Вокруг места преступления установлено много камер, материалы с них сейчас изучают следователи.
 
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