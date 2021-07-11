Дом депутата Гайдукевича забросали коктейлями Молотова









На дом депутата белорусского парламента Олега Гайдукевича минувшей ночью напали неизвестные, они использовали несколько бутылок с зажигательной смесью, об этом он рассказал в своем Telegram-канале.





пишет Sputnik, что все случилось в три часа ночи. В дом, где живут его супруга и несовершеннолетние дети, неизвестные кинули три бутылки с зажигательной смесью. Парламентарий написал,Sputnik, что все случилось в три часа ночи. В дом, где живут его супруга и несовершеннолетние дети, неизвестные кинули три бутылки с зажигательной смесью.





"После того как первая бутылка взорвалась, сосед выскочил на улицу, успел заметить и машину, и нападавшего. По счастливой случайности никто не пострадал.





Убежден, мы найдем виновных", – написал Гайдукевич.





Он признался корреспонденту Sputnik, что написал заявление в милицию и сказал, что никого никогда не боялся и не боится.





"Это трусы, которые, прячась ночью, угрожают детям маленьким. Повторюсь, что по счастливой случайности никто не пострадал – только нос у кота обгорел", – уточнил депутат.





По словам Гайдукевича, сначала загорелась стоянка, дом не зажегся, поскольку две бутылки так и не сработали. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются свидетели.





"Уже многое установили, и я думаю, что мы найдем тех, кто это совершил...





Убежден, что эти действия связаны с моими политическими взглядами", – добавил он.





Кто такой Олег Гайдукевич?





Олег Гайдукевич – белорусский политический и общественный деятель, депутат нижней палаты парламента, заместитель председателя комиссии Палаты представителей по международным делам. Является также председателем Либерально-демократической партии Беларуси.





После президентских выборов 2020 года выступал в СМИ в защиту режима Лукашенко, открыто осуждал действия оппозиции. Массовые протесты против фальсификации выборов и насилия правоохранительных органов в отношении несогласных назвал "попыткой государственного переворота". Также Олег Гайдукевич критиковал введение международных санкций и призвал к уголовной ответственности за призывы к санкциям.











