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УЕФА может расширить чемпионат Европы с 24 до 32 команд

11.07.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество сборных, участвующих в чемпионате Европы, может вырасти.




УЕФА изучает вариант с расширением числа участников Евро до 32, сообщает Триубна со ссылкой на Associated Press.

Решение об этом должны принять до 2023 года, а изменения могут вступить в силу с 2028 года.

Только в 2016 году турнир расширили с 16 до 24 команд. Но УЕФА уже сейчас анализирует возможность участия 32 из 55 стран-членов организации.

Если примут решение о расширении, то, возможно, придется пересмотреть или отменить квалификацию.
 
 
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Количество сборных, участвующих в чемпионате Европы, может вырасти.
 
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