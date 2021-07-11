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УЕФА может расширить чемпионат Европы с 24 до 32 команд
Источник материала: Партизан
Количество сборных, участвующих в чемпионате Европы, может вырасти.
УЕФА изучает вариант с расширением числа участников Евро до 32,
Решение об этом должны принять до 2023 года, а изменения могут вступить в силу с 2028 года.
Только в 2016 году турнир расширили с 16 до 24 команд. Но УЕФА уже сейчас анализирует возможность участия 32 из 55 стран-членов организации.
Если примут решение о расширении, то, возможно, придется пересмотреть или отменить квалификацию.
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Количество сборных, участвующих в чемпионате Европы, может вырасти.
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