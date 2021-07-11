МАГАТЭ заявило о передовом опыте на БелАЭС

Источник материала: Партизан

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявила по итогам проверки БелАЭС, что там выявлен некий «передовой опыт». Как считают в агентстве, этот опыт может стать примером для других стран в сфере ядерной безопасности.



Фото: belatom.by

пишет Office Life, что белорусская сторона усовершенствовала методологии IPPAS (International Physical Protection Advisory Service — Международная консультативная служба по физической защите, подразделение МАГАТЭ). Например, проведена пилотная самооценка режима физической ядерной безопасности. Эксперты агентства также отметили,Office Life, что белорусская сторона усовершенствовала методологии IPPAS (International Physical Protection Advisory Service — Международная консультативная служба по физической защите, подразделение МАГАТЭ). Например, проведена пилотная самооценка режима физической ядерной безопасности.

Это заявление сделано третьей по счету миссией IPPAS в Беларуси. Предыдущие состоялись в 2000 и 2009 годах.





