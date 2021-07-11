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На празднике в Александрии на женщине, которая разжигала мангал, загорелась одежда
Источник материала: Партизан
В субботу, 10 июля, на празднике «Александрия собирает друзей» в Шкловском районе произошло ЧП, сообщает пресс-служба МЧС.
Иллюстративное фото
На 36-летней женщине, которая разжигала мангал с использованием легковоспламеняющейся жидкости, загорелась одежда,
В тот же день, на празднике в Александрии произошло еще одно ЧП: ветер снес надувные батуты, на которых находились дети. Представители облздрава рассказали, что пострадали 7 человек.
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В субботу, 10 июля, на празднике «Александрия собирает друзей» в Шкловском районе произошло ЧП, сообщает пресс-служба МЧС.
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