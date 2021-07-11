На празднике в Александрии на женщине, которая разжигала мангал, загорелась одежда





Иллюстративное фото





пишет МогилевОнлайн. С ожогами женщина попала в больницу. На 36-летней женщине, которая разжигала мангал с использованием легковоспламеняющейся жидкости, загорелась одежда,МогилевОнлайн. С ожогами женщина попала в больницу.





В тот же день, на празднике в Александрии произошло еще одно ЧП: ветер снес надувные батуты, на которых находились дети. Представители облздрава рассказали, что пострадали 7 человек.