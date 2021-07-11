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Миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос на собственном ракетоплане

11.07.2021 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американский миллиардер, глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон 11 июля отправился в космос.

Миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос на собственном ракетоплане

На борту ракетоплана Unity помимо Брэнсона находятся еще три пассажира.

Двухфюзеляжный самолет VMS Eve поднимет ракетоплан Unity на высоту около 20 км. Затем ракетоплан отсоединится от носителя и запустит собственный двигатель.

Unity поднимется на высоту более 80 км. Там пассажиры порядка шести минут пробудут в невесомости и увидят Землю с высоты. Затем пилоты с помощью ручного управления посадят Unity в космопорте. Он будет приземляться как планер, тормозя подвижным хвостовым оперением, сообщает РБК.

Организована прямая трансляция полета.

Через девять дней в космос должен отправиться богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос. Его аэрокосмическая компания Blue Origin является конкурентом Virgin Galactic.

За день до полета Unity в Blue Origin заявили, что не считают его космическим, поскольку корабль не преодолеет линию Кармана — высоту 100 км, которая считается международной границей космоса. Кроме того, летательный аппарат Virgin Galactic назвали высотным самолетом, а не полноценным космическим кораблем.

 

 

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Американский миллиардер, глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон 11 июля отправился в космос. На борту ракетоплана Unity помимо Брэнсона находятся еще три пассажира.
 
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