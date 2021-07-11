«Минсктранс» приостанавливает выполнение рейсов по семи междугородным маршрутам

«Минсктранс» с 12 июля приостанавливается выполнение рейсов по семи междугородным маршрутам.



Фото welcometobelarus.by

♦ Минск — Могилев отправлением от автовокзала «Центральный» в 09:10 (от автовокзала «Восточный» — в 09:30), из Могилева — в 17:35 по пятницам, субботам и воскресеньям;

♦ Минск — Витебск отправлением от автовокзала «Центральный» в 09:35 (от автовокзала «Восточный» — в 09:15), из Витебска — в 18:30 по выходным дням;

♦ Минск — Браслав отправлением от автовокзала «Центральный» в 09:40, из Браслава — в 14:40 по пятницам;

♦ Минск — Новополоцк отправлением от автовокзала «Центральный» в 12:10 (от автовокзала «Восточный» — в 11:50), из Новополоцка — в 18:30 по пятницам и воскресеньям;

♦ Минск — Лида отправлением от автовокзала «Центральный» в 13:30 (от автовокзала «Восточный» — в 13:10), из Лиды в 18:20 ежедневно; отправлением от автовокзала «Центральный» в 08:20 (от автовокзала «Восточный» — в 08:00), из Лиды в 13:00 с понедельника по четверг;

♦ Минск — Новогрудок отправлением от автовокзала «Центральный» в 11:50 (от автовокзала «Восточный» — в 11:30), из Новогрудка в 18:20 с понедельника по четверг;

♦ Минск — санаторий «Радон» отправлением от автовокзала «Центральный» в 08:40 (от автовокзала «Восточный» — в 08:20), от санатория «Радон» в 14:15 ежедневно.