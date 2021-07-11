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Знаки Зодиака, которые любят врать / depositphotos

Близнецы

Скорпион

Весы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы виртуозные лжецы по знаку Зодиака Всего таких знаков Зодиака три.

Близнецы склонны приукрашивать все то, что происходит в их жизни. Даже если правда когда-то вскроется, эти люди все равно смогут найти способ, чтобы подтвердить свои слова.Скорпионы не доверяют людям, так как сами любят приврать. Например, Скорпион куда-то исчез на пару дней, а вы его искали. При встрече он скажет вам, что просто хотел отдохнуть от суеты, но на самом деле он хотел прийти в себя после болезненного расставания. В общем с помощью лжи они пытаются себя защитить.Эти люди падки на внешность, красоту и эстетику. Для них важно соблюдать гармонию во всем. Даже если в вашем любимом ресторане вам подадут отвратительную рыбу, Весы воскликнут: "Какая вкуснятина!" И все для того, чтобы ужин прошел в приятной обстановке.