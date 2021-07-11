|
Запреты и ограничения на посещение лесов ввели в 75 районах Беларуси
Источник материала: Партизан
По состоянию на 11 июля 2021 года запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 75 районах Беларуси.
Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Запреты действуют во всех районах Витебской области (кроме Браславского), в 19 районах Минской области,
Единственным регионом, где не введены запреты, остается Брестская область.
На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить за районами, где введены запреты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 11 июля 2021 года запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 75 районах Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)