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В Италии активисты протестовали против саммита G20
Источник материала: ОНТ
Неспокойно на выходных было в Италии. Здесь активисты протестовали против саммита G20. Саммит впервые проходит в Вене с момента пандемии с личным присутствием министров финансов.
Несмотря на то, что обсуждаются вопросы корпоративных налогов (это основная тема), сама встреча вызвала массовые беспорядки. Демонстранты были подготовлены, вплоть до экипировки. Шли в прямое столкновение с полицией. Аналитики считают, что на улицы был выведен особый контингент, заряженный на беспорядки, когда толпа со старта действует агрессивно.
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Неспокойно на выходных было в Италии. Здесь активисты протестовали против саммита G20. Саммит впервые проходит в Вене с момента пандемии с личным присутствием...
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