Кубок Америки по футболу выиграла сборная Аргентины

Источник материала: ОНТ

Определился победитель Кубка Америки по футболу. Им стала сборная Аргентины, которая в финале одолела хозяев турнира команду Бразилии.

Единственный мяч в этой встрече на 22-й минуте забил полузащитник Анхель Ди Мария. Примечательно, что для капитана аргентинской команды – одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси – это первый трофей в составе сборной. Вместе с форвардом команды Бразилии Неймаром он был признан лучшим игроком турнира. Напомним, ранее бронзовым призерами Кубка Америки стали футболисты сборной Колумбии.

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