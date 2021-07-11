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Кубок Америки по футболу выиграла сборная Аргентины

11.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубок Америки по футболу выиграла сборная Аргентины

Определился победитель Кубка Америки по футболу. Им стала сборная Аргентины, которая в финале одолела хозяев турнира команду Бразилии.

Единственный мяч в этой встрече на 22-й минуте забил полузащитник Анхель Ди Мария. Примечательно, что для капитана аргентинской команды – одного из лучших футболистов мира Лионеля Месси – это первый трофей в составе сборной. Вместе с форвардом команды Бразилии Неймаром он был признан лучшим игроком турнира. Напомним, ранее бронзовым призерами Кубка Америки стали футболисты сборной Колумбии. 

 

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Определился победитель Кубка Америки по футболу. Им стала сборная Аргентины, которая в финале одолела хозяев турнира команду Бразилии. Единственный мяч в этой...
 
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