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«Купалаў фэст» проходит в Радошковичах

11.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Купалаў фэст» проходит в Радошковичах

Во имя поэта-пророка Беларуси! «Купалаў фэст» – сегодня в Радошковичах. В местном костеле 139 лет назад началась духовная жизнь Яна Луцевича. 


115 лет назад Купала создал стихотворение. «Мая малітва» стала песней – любимой, народной. Она и открыла фестиваль под сводами храма, в котором крестили будущего классика мировой литературы. О событии 12 июля 1882-го, знаковом для каждого белоруса, – памятная доска. Хотят обновить к юбилею того, кто стоит мессы. 140 лет со дня рождения Купалы – через год. Строки его бессмертны всегда.

После литургии – литературный праздник. Звучали произведения, которые Купала написал в 1921 году, когда Рижским договором был оторван от малой родины – оказались по разные стороны границы. Время все расставило на свои места. Теперь в Радошковичах первый народный поэт Беларуси в бронзе смотрит на храм. Сюда он возвращался «і сэрцам, і думамі».     

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Во имя поэта-пророка Беларуси! «Купалаў фэст» – сегодня в Радошковичах. В местном костеле 139 лет назад началась духовная жизнь Яна Луцевича.  115 лет назад Купала...
 
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