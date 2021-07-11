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В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации
Источник материала: ОНТ
В районе Гибралтарского пролива потерпел крушение вертолет таможни Испании, выполнявший операцию против торговцев наркотиками. Об этом
По сведениям источника, трагедия произошла в ночь на 11 июля в 60 километрах (32 морских милях) от берега. Погиб один из трех членов экипажа, двоих спасли.
Причины аварии не называются.
Фото: Pixabay
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В районе Гибралтарского пролива потерпел крушение вертолет таможни Испании, выполнявший операцию против торговцев наркотиками. Об этом информирует РИА «Новости»...
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