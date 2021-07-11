В Испании вертолет таможенников упал в море во время спецоперации

Источник материала: ОНТ

В районе Гибралтарского пролива потерпел крушение вертолет таможни Испании, выполнявший операцию против торговцев наркотиками. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.

По сведениям источника, трагедия произошла в ночь на 11 июля в 60 километрах (32 морских милях) от берега. Погиб один из трех членов экипажа, двоих спасли.

Причины аварии не называются.

Фото: Pixabay

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