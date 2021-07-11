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Ночью на дом Олега Гайдукевича напали неизвестные
Источник материала: ОНТ
Ночью на дом депутата Палаты представителей, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича напали неизвестные. Об этом политик
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Фото: БЕЛТА
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Ночью на дом депутата Палаты представителей, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича напали неизвестные. Об этом политик...
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