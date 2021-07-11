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Ночью на дом Олега Гайдукевича напали неизвестные

11.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ночью на дом Олега Гайдукевича напали неизвестные

Ночью на дом депутата Палаты представителей, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича напали неизвестные. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

Как уточняет Белорусский союз журналистов, с Гайдукевичем и его семьей все в порядке. Вокруг места преступления установлены камеры, материалы с них изучают следователи.

Фото: БЕЛТА

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Ночью на дом депутата Палаты представителей, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича напали неизвестные. Об этом политик...
 
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