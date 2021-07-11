В Национальном аэропорту Минск начинают использовать приложение «Путешествую без COVID-19»

Источник материала: ОНТ

Минск начинают использовать приложение «Путешествую без COVID-19»" class="one-news__figure-img">

«Путешествую без COVID-19». В Национальном аэропорту Минск готовы к использованию мобильного сервиса, который позволит сэкономить время путешественникам.





Результаты ПЦР-тестирования сейчас можно загрузить онлайн. Это нововведение обязательное для всех граждан стран Евразийского экономического союза. Бумажные справки не понадобятся. Вместо этого результаты тестирования вносят в единую электронную систему, сканируют при этом QR-код, который присваивается каждому пассажиру после взятия биоматериала в лаборатории. Остальное – дело техники. Гражданам остается лишь показать результаты во время пересечения границы.

Напомним, с 1 июля въехать в Россию из Беларуси будет возможно только при наличии установленного мобильного приложения. Для граждан нашей страны по-прежнему сохраняется режим самоизоляции после прилета из Турции, Грузии и Ирака – на срок до десяти дней.





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