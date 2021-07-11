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Полет Ричарда Брэнсона в космос оказался успешным

11.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полет Ричарда Брэнсона в космос оказался успешным

11 июля миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космос. Запуск состоялся в 17:30 по минскому времени.

Ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic унес Брэнсона и еще пятерых людей на высоту порядка 80 км. Время полета самолета в сцепке с ракетопланом до сброса последнего составило около 60 минут.

Корабль Virgin Galactic достиг границы космоса. Экипаж находился в невесомости 4 минуты. После этого судно благополучно вернулось на Землю.

Трансляция процесса запуска, полета и приземления была организована в прямом эфире на YouTube.

Фото: twitter / richardbranson

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11 июля миллиардер Ричард Брэнсон отправился в космос. Запуск состоялся в 17:30 по минскому времени. Ракетоплан VSS Unity компании Virgin Galactic унес Брэнсона и еще пятерых...
 
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