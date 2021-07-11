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Запрет на посещение лесов вступил в силу в 75 районах Беларуси
Источник материала: ОНТ
В 75 районах Беларуси вступил в силу запрет на посещение лесов – результат аномальной жары.
Спасатели обеспокоены тем, что при такой погоде сотни гектаров могут вспыхнуть как спичка. Запрет коснулся всех областей, поэтому, если вы все-таки собрались за ягодами или грибами, стоит проверить, не идете ли вы в закрытую зону – штраф может составить до 25 базовых величин. Есть разница между ограничением посещения лесов и запретом. При ограничениях заходить можно, запрет исключает даже минимальное присутствие.
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В 75 районах Беларуси вступил в силу запрет на посещение лесов – результат аномальной жары. Спасатели обеспокоены тем, что при такой погоде сотни гектаров могут...
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