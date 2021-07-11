ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запрет на посещение лесов вступил в силу в 75 районах Беларуси

11.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Запрет на посещение лесов вступил в силу в 75 районах Беларуси

В 75 районах Беларуси вступил в силу запрет на посещение лесов – результат аномальной жары.


Спасатели обеспокоены тем, что при такой погоде сотни гектаров могут вспыхнуть как спичка. Запрет коснулся всех областей, поэтому, если вы все-таки собрались за ягодами или грибами, стоит проверить, не идете ли вы в закрытую зону – штраф может составить до 25 базовых величин. Есть разница между ограничением посещения лесов и запретом. При ограничениях заходить можно, запрет исключает даже минимальное присутствие. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 75 районах Беларуси вступил в силу запрет на посещение лесов – результат аномальной жары. Спасатели обеспокоены тем, что при такой погоде сотни гектаров могут...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Докшыцах і Глыбокім вызвалілі журналістаў і актывістаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by