Песни, танцы, угощения: праздник в Александрии завершился. Вспоминаем самые яркие моменты

Источник материала: ОНТ

Праздник в Александрии закончился. Но обещал вернуться в следующем году с новой яркой программой. Ремесленники из Беларуси, России, Украины, лучшие белорусские бренды, звезды эстрады – было и вкусно, и интересно, и весело, как это традиционно бывает на Купалье на берегу Днепра.

Гуляния в Александрии завершились далеко за полночь. Пели, танцевали, угощались яствами традиционной белорусской кухни. Яркие впечатления, сувениры с национальной символикой и ручной работы гости увезли с собой, как частичку этого душевного праздника. Александрия уже 12-й раз собрала друзей со всех уголков страны и соседей – россиян и украинцев.

Купалье – это праздник, который соединяет между собой времена, поколения и народы. Бережно храня традиции предков, передает все лучшее молодому поколению.

Игорь Пертишенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «По чуть-чуть возрождаем эти традиции. Я думаю, они будут связующим элементом крепости нашей нации. Вы видите – много молодежи, детей. Это важно. Что с такой маленькой поры наши детки приобщаются к нашим традициям. И они будут продолжать эти традиции и передавать своим дети, внукам».

Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства: «Чувство сопричастности. Единой славянской семьи тех, кто приезжает на родину Лукашенко. Я в третий раз здесь. И не меняется ориентированность людей на свою малую родину. Президент России Владимир Владимирович Путин последовательно показывает надежную поддержку белорусского народа, родной Беларуси. Столько сегодня содержательных ответов на запрос белорусского руководства. И в плане кредитной поддержки, и экономического взаимодействия».

Почти 70 тысяч гостей принял самый душевный фестиваль лета. Праздник закончился, но уже сегодня организаторы думают над концепцией гуляний в следующем году. Обещают вновь удивить новинками в программе.

Уже разбирают торговые ряды и сцену, немного грустно. Но греет предвкушение новой встречи на прежнем, всеми полюбившемся месте. А пока делимся яркими впечатлениями и с нетерпением ждем новой встречи.

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