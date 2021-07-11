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Песни, танцы, угощения: праздник в Александрии завершился. Вспоминаем самые яркие моменты
Источник материала: ОНТ
Праздник в Александрии закончился. Но обещал вернуться в следующем году с новой яркой программой. Ремесленники из Беларуси, России, Украины, лучшие белорусские бренды, звезды эстрады – было и вкусно, и интересно, и весело, как это традиционно бывает на Купалье на берегу Днепра.
Гуляния в Александрии завершились далеко за полночь. Пели, танцевали, угощались яствами традиционной белорусской кухни. Яркие впечатления, сувениры с национальной символикой и ручной работы гости увезли с собой, как частичку этого душевного праздника. Александрия уже 12-й раз собрала друзей со всех уголков страны и соседей – россиян и украинцев.
Купалье – это праздник, который соединяет между собой времена, поколения и народы. Бережно храня традиции предков, передает все лучшее молодому поколению.
Почти 70 тысяч гостей принял самый душевный фестиваль лета. Праздник закончился, но уже сегодня организаторы думают над концепцией гуляний в следующем году. Обещают вновь удивить новинками в программе.
Уже разбирают торговые ряды и сцену, немного грустно. Но греет предвкушение новой встречи на прежнем, всеми полюбившемся месте. А пока делимся яркими впечатлениями и с нетерпением ждем новой встречи.
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Праздник в Александрии закончился. Но обещал вернуться в следующем году с новой яркой программой. Ремесленники из Беларуси, России, Украины, лучшие белорусские...
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