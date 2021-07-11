Драки с полицией и жесткие задержания: налоговые протесты прошли в Аргентине

Источник материала: ОНТ

Налоговые протесты в Аргентине вывели на улицы тысячи людей. Дополнительны сборы коснутся сельского хозяйства – и это вызывает серьезные демонстрации в стране, которая практически выиграла климатическую лотерею.

В разных частях страны очень разная природа, благодаря чему Аргентина может производить чуть ли не все существующие в мире сельскохозяйственные культуры. Соя, табак, овощи, фрукты, сахар, вино, мясо, молоко – именно фермерские хозяйства быстро развивались в последние несколько лет, и теперь правительство, которое видит серьезные экономические дыры во всех остальных сферах, хочет покрыть их сельхозналогами, уверены аналитики. Протесты прошли в крупных городах страны – фермы скапливались на подъездах к ним, закончилось все драками с полицией и жесткими задержаниями.

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