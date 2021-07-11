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За выступлением будет следить весь мир, а ждать побед – Беларусь. О чём шла речь на встрече олимпийцев с Президентом?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Спорт вне политики». Сегодня эта фраза теряет свою актуальность. Спортивные достижения сейчас – это уже нечто большее, чем личное достижение спортсмена, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Евгений Поболовец:
Эту Олимпиаду стартом четырехлетия и не назовешь. Мировые спортивные Игры ждали пять лет. Осталось еще две недели.
Боевой дух спортсменам подняла встреча во Дворце Независимости. Это такая традиция – напутственные слова Президента перед Олимпиадой.
Суть Олимпиады – сублимация противостояния между странами в красочный праздник спорта. Но битва за медали в 2021 году пройдет еще в условиях битвы с пандемией. Много ограничений.
Как говорится, ковида бояться – в спорт не ходить. А наши готовы прыгать, бежать, грести. Грести медали будет, конечно, сложно. И даже во всегда удачной для нас гребле – тяжелая вода.
В общем, проблемы будут, на то и Олимпиада. Чтобы победить других, надо начинать с себя. Тренинг для молодежи проводит именитый олимпиец.
Ограничения на Олимпиаде добавляют дисциплины. Но вот пустые трибуны вряд ли поднимут спортивный дух. Президент акцентировал внимание: в международной политике к Беларуси сейчас применяют неспортивные правила поведения, поэтому за выступлением будет следить весь мир. Но ждать побед – именно Беларусь.
Как вести себя на Олимпиаде, знает наш богатырь Иван Тихон. Для него токийская станет уже пятой. Он капитан, ему и знамя в руки.
Не опускать его – задача для 109 спортсменов. Они выступят в 20 видах. Всего же 34 летних олимпийских видов спорта.
От имени белорусской спортивной делегации – подарок Президенту. К стартам, что называется, готовы. Например, у белорусской гимнастики всегда было свое лицо. Сейчас оно еще и заметно помолодело.
Несмотря на пандемию, бороться за олимпийское золото в Токио будут почти 11 тысяч атлетов из более чем 200 стран. Не растеряться – задача номер один.
Эти слова глава государства говорил во время совместного фотографирования. Команда. Время селфи закончено, впереди единый порыв борьбы.
В Стране восходящего солнца белорусские олимпийцы уже выступали. В Нагано. Сейчас Токио должен стать городом спортивной славы для белорусского флага.
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За выступлением будет следить весь мир, а ждать побед – Беларусь. О чём шла речь на встрече олимпийцев с Президентом?
Новости Беларуси. «Спорт вне политики». Сегодня эта фраза теряет свою актуальность. Спортивные достижения сейчас – это уже нечто большее, чем личное достижение...
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