|
Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Национальное достояние Беларуси. Праздник Купалье был и остается одним из главных символов страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это тот день, когда единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии подтверждается не словами, а делом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?
Новости Беларуси. Национальное достояние Беларуси. Праздник Купалье был и остается одним из главных символов страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это тот...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)