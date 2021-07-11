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Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

11.07.2021 19:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальное достояние Беларуси. Праздник Купалье был и остается одним из главных символов страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это тот день, когда единство белорусского народа в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии подтверждается не словами, а делом.

Тысячи славян собираются на берегу Днепра в первых числах июля каждый год, несмотря на пандемию и политическую турбулентность. Показательно, что в 2021 году гостей не меньше. Впрочем, как и мастеров. На этом делает акцент Президент. Александр Лукашенко отметил, что ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов.

Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

Ежегодное проведение праздника в таком масштабе – заслуга именно белорусов. Что ещё сказал Президент о Купалье в Александрии?

Подробнее в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. Национальное достояние Беларуси. Праздник Купалье был и остается одним из главных символов страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это тот...
 
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