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Макей о решении Литвы построить стену на границе: «Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты»
11.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава МИД Беларуси пригрозил перевести на нужды «простых людей» те средства, которые выделялись ранее на более жёсткую охрану границ.
Владимир Макей в интервью
— Ради бога, пусть строят. Если они (коллективный Запад и различные финансовые институты) прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Беларуси, вводят санкции, даже отраслевые, конечно же, вопреки любым положениям международного права, то в результате мы вынуждены изыскивать дополнительные средства, чтобы заместить убывающие финансы и продолжить реализовывать те проекты, которые выгодны для общества и государства.
Пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты, потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жёсткую охрану границ, переведём на нужды простых людей.
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Глава МИД Беларуси пригрозил перевести на нужды «простых людей» те средства, которые выделялись на более жёсткую охрану границ.
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